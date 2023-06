Ikevald Rannapil ilmus värske singel "Shake It Up"

Uue singli sõnum pöörab tähelepanu igapäevaelu väikestele naudingutele. "Oluline on raputada end lahti liigsest tõsidusest ning leida rõõmu väikestest hetkedest. Õnn ja rõõm ei oota meid kaugel tulevikus, vaid on kättesaadavad igapäevaelus," lausus muusik.

Ikevald Rannap on laulja ja laulukirjutaja, kes astus esmakordselt Eesti publiku ette 2007. aastal. Ta on eelnevalt andnud välja lühiplaadi ja täispika albumi ning sel sügisel ilmub tema kolmas album. "Shake it up" on neljas singel tulevaselt albumilt. Käesoleval aastal on näinud ilmavalgust veel singlid "Hurricane", "Lightning Bolt" ja "Near".