Paha Polly kunagine hittlugu "Ma olen Tartu" sai uue kuue

"Ma olen Tartu" on seljast heitnud pungiliku kuue ning lugu esitatakse hoopis sumedas salongilikus võtmes. "See on kummardus Tartule, lemmiklinnale -kodulinnale. Millal veel sellele loole uus hingamine anda, kui mitte nüüd - ajal, kui Tartust on saamas Euroopa kultuuripealinn 2024. Pealegi, see on natuke sümboolne ka - 15 aastat saab loo sünnist," kommenteeris Liana Zeigo.

"Tahtsime "Ma olen Tartu" salvestamisprotsessi kaasata just Paul Neitsovi, kuna tema unikaalne mänguoskus ja väljendusrikkus sobivad suurepäraselt selle laulu atmosfääri ja emotsionaalse sõnumiga. Õnneks oli ta kohe nõus kampa tulema," lisas Ragnar Häide.