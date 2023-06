Gram-Of-Fun avaldas uue singli "Tell Me"

Plaadifirma Smuuv Records andis välja ansambli Gram-Of-Fun värske suvesingli "Tell Me".

Gram-Of-Fun'i singel "Tell Me" sündis pärast pikemat stuudiopausi. "Olles natukene pead tuulutanud ja debüütalbumi melust maha tulnud, jõudsime ühe demoinstrumentaalini," ütles Kristel Aaslaid, kes koos Jaan Jaagoga ka loo sõnad kirja pani. "See lugu küsib küsimuse neilt, kel kuidagi õnnestub olla alati lahedates kohtades puhkusel ning kuidagi nagu ainult reisivad ja kogevad, et kuidas see nii toimib? Tahaks ju ise ka!"

Lugu aitas produtseerida Austraalia artist Jafunk. "Näiteks bassiriff on puhtalt tema tehtud. Mix'i ja master'i tegi Londonis baseeruv Joel Woolfenden," lisas Philgood.

Amsamblisse Gram-Of-Fun kuuluvad Kristel Aaslaid, Dr. PhilGood, Martin Kuut, Kostja Tsõbulevski, Jaan Jaago, Frederik Küüts ja Mattis Kirsipuu. Mullu ilmus nende esimene täispikk album "To The Great Unknown", mis võitis Eesti muusikaauhinnad 2023 jagamisel aasta debüütalbumi ja aasta ansambli auhinnad.