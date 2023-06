Kadrioru lastemuuseum kutsub reedeti aiatundidesse

Ehkki Miiamilla maja on ajutiselt remondiks suletud, et avada täiesti uue ekspositsiooniga uksed 2024. aasta alguses, käib ümber muuseumimaja siiski usin toimetamine. Lastemuuseumi miniaias on peenrakastidesse pugenud hulk söödavaid taimi, lillepeenarde vahel lookleb tunnetusrada ning aiarohelusest leiab mängulise välinäituse "Roheliste sõrmedega lapsed".

Aed on omal käel avastamiseks avatud iga päev, ent eriliselt oodatakse pisikesi aiasõpru külla reedeti, kui toimuvad lastele aiatunnid ehk Rohelised Reeded. Nende käigus õpitakse tundma nii aias kasvavaid taimi kui ka tehakse muul moel aiaga tutvust. Näiteks on lisaks aiatöödele plaanis meisterdada ka taimemandalaid; märgata looduse värve-mustreid-helisid; uudistada, mida teevad aias putukad; pista põske valminud marju ja maitsetaimi ning tunnetada varvaste all erinevaid loodusmaterjale.