Galerii: Karl Killing ja Jüri Pootsmann andsid välja ühissingli "Minuga"

Killing selgitas, et lugu "Minuga" sündis koostöös produtsent Victor Nordise ja Soome artisti Aresega. "Laul oli üle aasta sahtlis, kuni Jüri seda ühel sessioonil kuulis ja oli väga vaimustuses. Alguses laulis loo sisse Ares, aga mõtteid kolksutades sain aru, et hoopis Jüri sobiks sellele laulule vürtsiks ja nii see salvestatud sai," rääkis ta.

"Olen alati tahtnud Jüriga koos loo välja anda, sest ta on üks andekamaid ja toredamaid kutte meie muusikamaastikul. See on suur privileeg, et saan Jüri enda sõbraks kutsuda. Veel suurem au on temaga koos muusikat teha," lisas ta.

Pootsmann lisas, et kuna ta pole ametlikult kellegagi koos lugu välja andnud, oli aeg ka see samm teha. "Karl mängis mulle laulu demo, millele ma ei suutnud ei öelda," märkis ta. "See andis võimaluse hea sõbraga koos pulli teha."

Laulu saatva muusikavideo lavastas Bertan Can, kes võttis selle üles koos Ben Raybone'iga. Laulusõnade kaasautoriks on Lauri Räpp.