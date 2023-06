Maia Vahtramäe lahkus taas ansamblist Põhja-Tallinn

Laulja Maia Vahtramäe on juba teist korda loobunud kaasa löömast ansamblis Põhja-Tallinn. Seekord on tema asemel asunud Johanna Randmann.

Põhja-Tallinna teatel pole Johanna bändi fännidele sugugi tundmatu, kuna laulja on ka varem Maiat kontsertidel korduvalt asendanud.

"Peretüli siit otsida ei tasu – muutus on vajalik, kuna Maial pole võimalik bändi tegemisse panustada. Oleme hetkel eludega erinevates kohtades ning mõistame täiesti, et Maial ongi praegu omad tegemised ning bändil omad. Johannaga on ühiselt musitseerides tekkinud väga hea vibe - on kuidagi loogiline jätk siit edasi astuda ühtsel sammul," kirjutas ansambel sotsiaalmeedias.

Õige pea on juba oodata ka Põhja-Tallinna esimest singlit uues koosseisus.