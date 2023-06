Kaw ja Heleza avaldasid uue singli ''Kuula mind''

"Peale Eesti Laulu läksin kohe stuudiosse ja kirjutasin seal mitu uut laule, üks neist oli "Kuula mind". Tundsin, et sinna oleks naisvokaali juurde vaja," rääkis Kaw. "Muidugi mõtlesin kohe Heleza peale, tahtsin ju teda kaasata ka Eesti Laulule, kuid kiire elutempo tõttu sain talt eitava vastuse."

Heleza sõnas, et seekord ei pidanud Kaw teda pikalt veenma. "See laul on mulle kui rusikas silmaauku. Kui Kaw demo saatis, teadsin hetkega, et tahan seal laulus kaasa teha, sest minu playlist'id on taolistest lauludest pungil."

Laulu produtsendid on Sami Tamminen ja Gevin Niglas ning visuaali lõi Markus Mikk.