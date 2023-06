Kuumal päeval teevad lemmiklooma olemise paremaks jahe nurk ja jäävesi

Järvela rõhutas, et eriti oluline on, et loomal oleks ligipääs puhtale joogiveele, mis on erinevatesse kohtadesse pandud. "Et ei oleks seda ohtu, et kui ka toas palavaks läheb, siis saab üks kauss tühjaks ja pool päeva on loom veeta," sõnas ta ning lisas, et ka õues elavatele loomadele tuleb varjulistesse kohtadesse veekausid panna.

Suvel koeraga jalutama minnes tuleks veterinaari sõnul igal juhul loomale joogivesi kaasa võtta. "Me teame seda Eesti ilma – hommikul võib tunduda selline üsna vilu, aga tegelikult päeva peale võib hoopis muu olukord olla," märkis ta.

Merevett ja kinniste veekogude vett Järvela sõnul loomad suvel juua ei tohiks, sest nii meres vohav sinivetikas kui ka seisvates veekogudes leviv leptospiroos on loomadele väga ohtlik.

Järvela märkis, et poodides müügil olevad jahutusmatid ja -vestid on kuumalaine ajal mõistlikud, kuid tegelikult piisab ka sellest, kui loomal on ligipääs mõnda jahedamasse nurka.

Veterinaar selgitas, et veepuuduses loom läheb ärevaks ning võib muutuda väga loiuks või halvemal juhul kokku kukkuda. Samuti võib tekkida tugev ilavool ning oksendamine. "Need on kõik väga suured ohumärgid," rõhutas ta.

Järvela rõhutas, et kindlasti ei tohiks kassiomanikud kodust ära minnes aknaid lahti jätta. "Üks asi on see, et kui me jätame aknad lahti, siis need kassid võivad sealt välja kukkuda. Teine asi, neid ei tohi jätta tuulutusasendisse, sest kassidel on paha komme, et nad tahavad hakata sealt välja ronima ja tegelikult on väga-väga suur trauma, kui nad sinna akna vahele vajuvad," selgitas ta. "Kui see kass on seal rohkem kui pool tundi, ei ole meil tegelikult mitte midagi teha."