Hanna Martinson: muusika on minu elus number üks

Juunikuu esimesel päeval nägi ilmavalgust Hanna Martinsoni ehk Le Hanna ja Hømi uus ühine singel "Unevõlg". "Terevisioonis" tõdes laulja, et muusika on tema hinges alati esimesel kohal olnud.

"Võib-olla jala sain ukse vahele näitlemisega, mis on ka mulle väga hingelähedane ja üks ei välista teist, aga muusika on alati minule see number üks asi," lausus ta. "Mul on nii hea meel, et mul on lõpuks aega päriselt ise kirjutada, ka sahtlisse natukene."

Muusiku tõdes, et hetkel on tal loominguliselt väga viljakas periood. "Ma arvan, et minu jaoks kõige viljakam aeg üldse. Kui varem tuli ette, et minule kirjutati laule, siis nüüd ma saan ise koos teiste inimestega kirjutada," rõõmustas ta.

Siiski märkis Martinson, et uut muusikat kirjutades on oluline roll ajal ja eluetapil, kus ta parasjagu on. "Ega sa ei saa seda loomingut endast välja sundida. Vahel tuleb niimoodi ootamatult, vahel võtadki tunde, et mõelda ainult väga väikest osa loost välja. See väga oleneb. See ongi looming, sa ei saa sellele aega panna. See on selline kulgemine, ma tunnen."