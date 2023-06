Tartu lauluväljakul toimub Summer Start muusikafestival

Summer Startil esinev tuntud Hollandi DJ ja hardstyle'i produtsent Brennan Heart on Eestit juba mitmeid kordi külastanud. Artist sõnas, et ootab Eestis traditsiooniliste kiluvõileibade söömist ja Emajõe ääres rattaga sõitmist.

Heart on oma 17 tegutsemisaasta jooksul teinud koostööd paljude mainekate DJ-dega, nagu Armin Van Buuren, Don Diablo ja Tiesto ning astunud üles suurfestivalidel üle maailma. Hearti tuntuimate lugude hulka kuuluvad singlid "Lose My Mind", "Wake Up", "Imaginary" ja "F.I.F.O.".

Festivalil teise peaesinejana ülesastuv Saksamaa kollektiiv Italobrothersi on tegutsenud 18 aastat ning nende hittide hulka kuuluvad näiteks "Summer Air", "Stamp on the Ground" ja "My life is a party".

Lisaks esinevad Summer Startil kodumaisetest artistidest Shanon, Släm!, AG, Beatrice ja noor artist DJ Kremor. Õhtut juhib Ahto Kalda.