Galerii: "Oma mood" tutvustas modernset pärimusmoodi

Tänavune "Oma moe" etendus kandis alapealkirja "Juures", mis andis edasi tükikest eestlaste identiteedist, maalähedusest ja ürgsusest kaasaegses võtmes. Võrreldes möödunud aastatega oli suuremal määral fookuses kodumaine, ehe ja jätkusuutlik materjal. Kümnest kollektsioonist pooled olid seotud kultuuriakadeemia lõpetajate ja vilistlastega.

Moeetenduse "Oma mood" eesmärk on tuua vaatajani traditsioonilise käsitöö väärtused modernses võtmes ning innustada moeloojaid kasutama enda loomingus ka Eesti rikkalikku pärandvara. Etenduse peakorraldaja Karina Kirs sõnas, et "Oma mood" on etendus, kus kohtuvad traditsioonid ja tänapäev. "Meil on palju andekaid disainereid, kes loovad ja katsetavad, andes esivanemate moele uue hingamise – pealtnäha minimalistlikult, kuid tihtilugu väikese vimkaga," ütles Kirs.

Kontsert-moeetendust saatis noore helilooja ja muusiku Maris Pihlapi looming, mis põimis endas elektroonikat, džässi ja folki. Koos live-muusika ja läbi lavastaja Karmen Teesi Pregeli nägemuse, tantsijate ja modellidega vormus lavastus publiku silme ees lahti, pakkudes neile võimalust olla osa etteastest.

Etendusel osalesid kümme kollektsiooni disaineritelt Johanna Paiste, Reet Kuuse, Vilve Unt, Ruth Moppel, Triinu Traumann, Kätli Saarkoppel, Maarja Palu ja Grete Küppar, Liisi Anderson, Kristi Everst, Heleri Jürisson.

"Oma mood" moeetendus toimus 11. korda ja seda aitas korraldada TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava. Alates 2018. aastast on etendus osa Estonian Fashion Festivalist, mis toob kokku kolm Lõuna-Eesti moesündmust, sealhulgas Mood-Performance-Tantsu (korraldaja Kõrgem Kunstikool Pallas) ja Antoniuse moe-show (korraldaja Tartu Loomemajanduskeskus). Festivali põhieesmärk on tutvustada ja toetada noori disainereid ja nende loomingut.