Ansamblist One Direction tuntud Niall Horan avaldas kolmanda sooloalbumi

Suurbritannia ansamblist One Direction tuntud Niall Horan avaldas kolmanda stuudioalbumi "The Show".

"The Show" esiksingel "Heaven" ilmus kolm kuud tagasi koos muusikavideoga ning Horani ülejäänud üheksa värsket lugu tulid välja minimalistlikke visuaalidega.

Horan sõnas sotsiaalmeedias, et kõik kümme albumil olevat lugu on tema jaoks isikliku tähendusega. "Olen selle albumi kallal aastaid kõvasti tööd teinud ja ma ei suuda isegi sõnadesse panna, kui elevil ma olen, et saan seda nüüd teiega jagada," lisas ta.

Horani seni värskeim stuudioablum "Heartbreak Weather" tuli välja kolm aastat tagasi, 2020. aastal.