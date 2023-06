Silky Stepsi uus plaat "Universal Language" sai albumifilmi

Hiljuti albumi avaldanud neo-soul'i bänd Silky Steps andis välja 10-minutilise visuaali kümnele albumil leiduvale loole, mille režissöör on Rait Kangur ja operaator Ako Lehtmets.

"Kümne erineva loo sidumine üheks tervikuks tundus esialgu paras väljakutse, kuid tänu sellele, et album töötab juba oma ülesehituselt nii hästi ja Ako pakkus välja hea idee, et video võiks kanda edasi 1990-ndate Steve Jobsi esitluse vibe'i, siis tulid loovkraanid valla," rääkis Kangur, lisades, et inspiratsiooni saadi ka 1990-ndate USA kultusfilmidest. "Kogu protsess oli üsna edukas ja siinkohal peab tänama professionaalset võttemeeskonda."

Sel kolmapäeval, 14. juunil, esitleb Silky Steps uut kauamängivat "Universal Language" Fotografiskas, kus teevad teiste seas kaasa ka Robert Linna, MC Roki ja Rahel.