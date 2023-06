Tanja Mihhailova-Saar: aastas on ainult üks päev, mil ma esinemisi vastu ei võta

Lauljataril tuleb vähem kui kahe nädala pärast juubel, mil ta lubas ka uut muusikat välja anda. "Ma ei ole üle kahe aasta mitte midagi välja andnud ja võib-olla üllatan ka iseennast muusikalises võtmes," sõnas ta.

"Natuke vähem võhma on, et laval kontsadel hüpata," muigas muusik, võrreldes enda energilisust karjääri algusaastatega. "Ma loodan, et keegi teine seda tähele ei pane."

Mihhailova-Saare sõnul on suvi alanud väga töörohkelt, näiteks astus ta möödunud nädalavahetusel üles noorte jazz-muusika festivalil Kräsh. Lauljatar esitas festivalil erilist lastele ja noortele suunatud kava, mis sisaldas muu hulgas Käärija euroloo "Cha Cha Cha" ja Lotte laulu remiksi.

"On raskem küll," tunnistas muusik, et enne lastele ja noortele esinemist valmistab ta end teistmoodi ette kui täiskasvanutele esinedes. "Ma väga ei taha, et keegi kontserdil istuks. Mulle meeldib, kui lapsed ja noored tulevad püsti ja me võimleme, teeme harjutusi ja tantsusamme."

"Aastas on üks kuupäev, mil me esinemisi ei võta – need on jõulud," lausus Mihhailova-Saar, lisades, et talle ei ole probleem teha isegi mitu esinemist ühel päeval. "Kuskil ikka 2-3 päeva leidub, kus saab suve nautida."

Mihhailova-Saar sündis Kaliningradis, mida ta enda sõnul pole kunagi soovinud uuesti külastada. "Ma olin paarikuune, kui mind Eestisse toodi. Ma ei mäleta sellest kohast midagi. Ma ei tunne mitte mingit seost selle paigaga," kinnitas ta.

Ka kunagine kodulinn Kohtla-Järve on muusikule kaugeks jäänud. "Kõik on ära kolinud," viitas ta oma lapsepõlveaegsetele sõpradele-tuttavatele. "Ma käin Kohtla-Järvel ainult siis, kui mul esinemised on."