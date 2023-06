Merilin Mälk: imestan, et koostöö Sämiga nii hästi sujunud on

Mälk sõnas, et talle meeldib esmaspäevadele omane melu, mil laekub tavaliselt enim koostööpakkumisi. "Minu töö on tegelikult laupäeval ja pühapäeval ka – kunagi ei või teada, mu kalender on väga ettearvamatu," rääkis lauljatar, et kiired tööpäevad võivad väga ootamatult tekkida.

Mälk on lisaks muusikale katsetanud kätt ka näitlemises. Viimati astus ta üles Eskobrode "Topelt Turbos". "Minu esimene roll oli filmis "Kiirtee põrgusse". Ma olime Maia Vahtramäega nukukesed, kummitusnukud," meenutas ta. "Sellist asja tahaks veel proovida. Ma ei ole kunagi unistanud, et olla näitleja, aga kui pakkumised on mulle ette tulnud, siis see on olnud alati väga põnev väljakutse."

Lauljatar paljastas, et tema lemmik välisartist ja suurim eeskuju on Rihanna. "Ega ma Youtube'i siis veel kasutada ei osanud ja autos raadiosagedust vahetada ei lubatud," muigas lauljatar, kelle vanemad kuulasid eestikeelset muusikat. Siiski sattus ta vahepeal raadiost Rihanna lugusid kuulma. "Kuidagi juhtus nii, et ma panin lemmikud lood, mis olin raadiost tulnud, kokku ja sain aru, et need on ühe ja sama artisti omad."

"Meil on selline huvitav sõprus, et nii, kui me näeme, siis pööritame silmi," kirjeldas ta enda ja räppar Sämi sõprust, kellega nad pidevalt üksteist suusõnaliselt togivad. "Säm on väga minu inimene. Ma imestan, et need kaks projekti ("Tuim ja tundetu", "11") on meil nii hästi sujunud," ütles ta, lisades, et Sämiga tehtud lood on ka tema lemmiklood enda repertuaarist.