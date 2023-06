Jupiteri telerakendus pakub mitmeid mugavuslahendusi

Jupiteri telerakendust saab kasutada Android TV operatsioonisüsteemiga seadmetes, Apple TV seadmetes ning LG ja Samsungi telerites, mis on toodetud alates 2018. aastast. Android TV operatsioonisüsteemi kasutavad nutitelerid on näiteks Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Hisense, TCL jt. Rakendus on tasuta alla laaditav ja selle leiab vastava teleri rakenduste keskkonnast.

Vanemate telerite puhul saab Jupiteri rakendust kasutada teleri külge ühendatava Android TV voogedastusseadme abil. Sobivad seadmed nagu Android TV Box, Android Smart TV, Chromecast with Google TV, Xiaomi Mi TV Box jt.

Telerakenduse kasutamise eelduseks on interneti olemasolu, teleteenuste olemasolu ei ole vajalik. Küll saab Jupiteri rakendusest vaadata lisaks Jupiteri sisule ka ERR-i telekanaleid, otsevaatamisele lisaks saab tutvuda saatekava ja saadete sisututvustustega. Juba eetris olnud saateid näeb paari nädala vaates ka järele. Rakendusse on liidetud ka lastele mõeldud sisu, mille leiab Lasteekraani alamlehelt.

Jupiteri rakendust saab kasutada nii tavakülastajana kui ka sisse logides. Viimasel puhul laienevad kasutajale "Minu Jupiteri" mugavusteenused, sh võimalus jätkata vaatamist pooleli jäänud kohast ning luua isiklikke lemmikute nimekirju.

Jupiteri kasutajakonto saab luua veebilehel jupiter.err.ee/register. Kasutajad, kes on varem teinud endale ERR-i konto mõne teise kanali (nt telekanalite ETV, ETV2 või ETV+) vaatamiseks, saavad sama kasutajainfoga sisse logida ka Jupiteri telerakendusse. Rakenduses on sisse logimine tehtud eriti mugavaks ja kasutaja saab valida kolme erineva sisselogimise meetodi vahel, sh ei pea teleripuldiga kasutajanime ja parooli sisse toksima.

Rakenduse uuendamise käigus on lisatud mitmeid teisigi mugavuslahendusi. Sarjade vaatamisel käivitub autoplay funktsioon, kus ühe osa lõppedes käivitub järgmine.

Samuti on rakenduse pleierisse lisandunud subtiitrite ja helikanali valimise võimalus. Tõlgete olemasolul saab sisule lisada vaegkuuljate või vene keele subtiitreid, samuti on osa sisust toetatud venekeelse helikanaliga. Lisaks saab valida vaegnägijate helikanali, mis loeb võõrkeelse sisu puhul eestikeelsed subtiitrid ette.

Rohkem infot Jupiteri telerakenduse kohta err.ee/tvrakendus.