Triin Niitoja: popkantri on tulevikumuusika

"Terevisioonis" tutvustas esmaspäeva hommikul uut muusikat popkantrit viljelev Triin Niitoja, kes usub, et popkantri on tulevikumuusika.

Niitoja rääkis, et popkantri on talle alati väga hingelähedane olnud. "USA-s käisin ka kolm aastat justnimelt Nashville'is ja justnimelt sellist laadi muusikat kirjutamas," selgitas ta.

Laulja usub, et Ameerika Ühendriikidest pärit muusikastiil on üha enam ka Eestis kanda kinnitamas. "See hakkab nüüd järjest aktuaalsemaks minema," märkis ta. "Eestlane armastab kantripoppi. Ma arvan, et see on tulevikumuusika."

Niitoja, kes musitseerib koos bändiga, tõdes, et inimesi, kes ühtselt hingaks ja mõtleks, on siiski raske leida. "Ma olen lihtsalt õnnelik, et ma olen need inimesed leidnud. Aga aja jooksul, nagu kindlasti igal bändil, osad liikmed vahepeal vahetuvad. Mina olen oma bändiliikmetega väga rahul, väga muhedad inimesed."