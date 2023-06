Võrumaa mees avas vanade sidevahendite näituse

Mustahamba külas elav Hällimäe talu peremees Marko Koemets on sideettevõttes töötades kogunud ligi 20 aastat erinevaid telefone, sülearvuteid ning sidetehnikat, mille ta nüüd on oma talus avatud näitusele välja pannud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Näha on kettaga telefone, klahvidega telefone, nööridega laud isegi, nuppudega mobiiltelefonid, NMT telefonid, sülearvutid – küll vähesel määral, kuna see sülearvuti maja on plaanis alles tulevikus ehitada, aga juba midagi näeb. Siis on telefonijaamad ja väljas on taksofonid ja taksofoniputkad ja ka mobiilimast," rääkis Koemets.