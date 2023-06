Tõnis Mäe 75. sünnipäeva tähistatakse külalisterohke kontserdiga

Kahetunnine kontsertprogramm põimib kokku vanameistri loomingu paremiku – alates varajasest noorusest kuni tänapäevani välja. 57 aastat laval on täis õnnestumisi, emotsioone ja naudingut, aga ka kurbust ning otsinguid, mis väljenduvad selgelt ka Mäe loomingus.

Sellel kontserdil kõlavad laulud on Tõnis Mäe jaoks kõige olulisemad. Ilma nendeta poleks ta enda sõnul see, kes on. Samuti tulevad esitusele mõned täiesti värsked lood.

Laval on ansambel Ultima Thule, Estraadiraadio orkester ja Riivo Jõe keelpillid ning sõbrad Jarek Kasar, Vaiko Eplik, Ain Agan, Andre Maaker ja Mihkel Mälgand.

Tõnis Mägi on mänginud ja laulnud paljudes ansamblites, tema muusikaga on välja antud üle kümne plaadi. Tuntumad laulud "Liivakell", "Pimedale muusikule", "Palve". Ta on kirjutanud ka muusikat teatrilavastustele. Osalenud näitlejana filmides ja teatrilavastustes ("Kolm õde", "Sõda ja rahu", "Ruja", "Kuningas Ubu" jm). Avaldanud raamatud "Tõnis Mägi: müümata naer" (kahasse Berk Vaheriga 2006) ja "Noodiraamat" (2010).