Laupäeval algas Tallinna linnaruumifestival "Tulevik on täna/v"

Festivali peakorraldaja Pille Laiakase sõnul on mullu augustis esimest korda toimunud festival uue toimumiskorra eel väga palju muutunud. Ta selgitas, et kui 2022. aasta augustikuus pandi festivalil rõhu pigem intensiivsele ja harivale programmile, et kahe festivalipäeva jooksul tekiks võimalikult sisutihe diskussioon tänavate ja keskkonna üle, siis sel aastal on jäetud programmi rohkem õhku ja vabadust.

"Oleme pikendanud festivali kestvust kahelt päevalt enam kui nädalale, luues sedasi pikema ajaspektri oluliste asjade ütlemiseks ja kogemiseks," selgitas Laiakask ning lisas, et nii jäetakse ruumi ka mõnusale äraolemisele ja juhuslikele kontaktidele.

Festivali programm on tänavu ka rohkem näoga linnakodaniku poole ning kogu ulatuses tasuta. Mitmekülgsusest lähtudes toimuvad 10.-18. juunini festivalialal näiteks väikelaste spordihommikud, tasuta kontserdid, töötoad, laadad ning tasub valmis olla ka üllatusteks. Avaõhtul esineb ansambel Seltskond Pargis.

Linnaruumifestival "Tulevik on täna/v" toimub 2023. aastal osana Euroopa rohelise pealinna programmist.

Festivali toimumiseks on Rävala puiestee autoliiklusele suletud 9. juuni õhtust 19. juunini.