Judith Parts avaldas esimese sooloalbumi

Põhjamaistest taimedest, Judithi juurtest ja esivanematest inspiratsiooni ammutades avaldab album austust ja imetlust tema Eesti päritolule. Judith ise kirjeldas albumi tagamaid nii: "Välismaale kolimine pani mind endaga tõeliselt silmitsi seisma. Sain aru, kui suurel määral mõjutab meid see, kust me pärit oleme. Me kanname endas kogu seda ilu aga ka valu mida meie esivanemad on kandnud ja läbi elanud".

Albumit saadavad visuaalid, mis on sündinud koostöös ehtekunstnik Claudia Lepiku, fotograaf Todd Richteri, videograaf Pille Kannimäe ja stilist Liisa-Chrislin Salehiga. "Kuna kogu album on minu viis oma juurtele tagasi vaadata, siis oli minu jaoks oluline minna just Eesti loodusesse visuaale looma," kommenteerib Judith.

Albumi nimilugu on otseselt inspireeritud angervaksast. "Ühel suvel leidsin end tohutu angervaksa põllu juurest ja sattusin selle ilust ja tugevast lõhnast joovastusse - isegi mingit sorti unenäolisesse seisundisse. Angervaks on tugevatoimeline ravimtaim, mis leevendab peavalu ja toob sügava une. See eriline taim tähistab minu jaoks midagi võimast ja tugevat, kuid samal ajal pehmet ja sensuaalset," rääkis Parts.

Judith Parts on Kopenhaagenis elav produtsent ja artist, kes segab akustilisi instrumente elektroonika ja välisalvestustega, luues eksperimentaalseid poplugusid ja minimalistlikke/melanhoolseid instrumentaalpalasid. Lisaks sooloprojektile on ta komponeerinud ja produtseerinud muusikat mitmetele teatri- ja tantsulavastustele.