Laupäeval stardib üle-eestiline 24-tunnine loodusvaatluste maraton

Loodusvaatluste maraton on seikluslik ööpäev looduses. See on BioBlitz formaadil põhinev harrastusteaduse sündmus, mille käigus tuvastatakse kindlal alal kindla ajavahemiku jooksul nii palju eluslooduse liike kui võimalik. Loodusvaatluste maratonil osalemine aitab osalejal kodukoha loodust paremini tundma õppida ning looduskaitsjate ja teadlaste töö jaoks andmeid koguda.

Avalikud vaatlusalad, kus toimuvad ka planeeritud tegevused, asuvad mitmel pool Eestis: Harjumaal, Ida-Virumaal, Pärnumaal, Tartumaal, Valgamaal ja Viljandimaal. Toimuvad erinevad linnu-, taime-, nahkhiireretked ja liblikate ööpüük. Määratakse liike, salvestatakse lindude hääli, uuritakse taimi, vaadeldakse veekogu elustikku. Samuti tutvustatakse vaatlusvahendeid ja võimalusi, toimuvad ka loodushariduslikud tegevused lastele – põnevust ja tegevusi jätkub terveks 24 tunniks. Erinevate vaatlusalade ja programmidega saab tutvuda eElurikkuse kodulehel.

Esimest korda võtavad Loodusfestivali ajal toimuvast loodusvaatluste maratonist osa ka lätlased. Loodusvaatlusi tehakse registreeritud Daugavpilsi avalikul vaatlusalal.

Maratonil osalemiseks ei ole vaja eelteadmisi – vaatluseks sobib ka kõige sagedasemini esinevate liikide märkamine ja nende üles märkimine. "Oluline on, et konkreetsel registreeritud vaatlusalal tehtud vaatlused jõuaksid eElurikkuse andmeportaali," sõnas maratoni eestvedaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel.

Vaatlusalasid on kokku 53, millest 27 on avalikud – viimastest 18 vaatlusalal toimuvad planeeritud tegevused ning ülejäänutel aladel on võimalik kohale minna ja omal käel loodusvaatlusi teha. Avalikud, tegevusteta vaatlusalad asuvad Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal ja Võrumaal. 53 vaatlusaladest 32 on eramaal asuvad vaatlusalad.

Loodusvaatluste maraton on osa Loodusfestivalist, mis sel aastal keskendub viie päeva jooksul aedade ilu ja elurikkusele. "Loodan, et festivali teemavalik aitab esile tõsta igaühe aia erilisust. Pole tähtis, kui suur on aed, sest aia väärtus võib peituda hoopis muus: aed võib olla meie toitja või silmailu pakkuja, aga ka looduse hoidmise koht," selgitas festivali projektijuht Kaarin Hein.

2022. aastal oli erinevates Eesti paikades 42 vaatlusala, kus tehti üle 7000 loodusvaatluse, maratoniga seotud sündmustel osales üle 360 inimese. Aastal 2018 pärjati vaatlusmaraton Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise auhinnaga uue algatuse kategoorias.