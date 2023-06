Botaanikaaia vanemaednik: lilleniidud toetavad tolmeldajaid ja väikseid putukaid

Mäekallas kinnitas, et lilleniitude rajamise vastu tuntakse suurt huvi. "Eeskätt just selle pärast, et tolmeldajaid ja teisi väikeseid putukaid toetada ning endale rohkem ilu luua."

Mäekallas arvas, et ühte aeda mahub nii inglise madalat muru, lillemuru kui ka lilleniitu, kus on kõrgemaks kasvavad taimed. "Muru on see, mida niidame tihedalt, üks kord nädalas. Loomulikult praegu, kui on põuane aeg, siis harvem / .../ ja niit on see, kus saavad kasvada kõrgemad niidulilled, õistaimed, mis pakuvad tolmeldajatele palju nektarit ja tolmeldavad õisi ning samal ajal koduaias tolmeldavad erinevaid tarbetaimi, et me saaksime paremat saaki," sõnas ta.

Mäekallas demonstreeris saates lilli, mis pärast tihedalt niitmist enam uuesti aeda ei kasvaks. "Kui ühe korra niita, siis see ei tee neile midagi hullu, aga kui sa majandad seda rohutaimestikku nagu muru, ehk niidad pidevalt ja tihedalt, siis need taimed ellu ei jää."

Lilleniite soovitas Mäekallas aga vähemalt kord aastas siiski niita. Taimede külvamise jaoks on tema sõnul ideaalne aeg hilissügisel. "Võib alustada ka kevadel, aga sel juhul sa vaatad terve suve seal mulda – see ei tule nii kiiresti," lausus vanemaednik, lisades, et õied tärkavad istutatud niidutaimedele kas teisel või kolmandal aastal.