Andreasel ilmus uus singel "As It Is"

Tänavusel Eesti Laulu finalistil Andreasel ilmus värske singel "As It Is" koos minimalistliku muusikavideoga.

Muusiku sõnul räägib värske lugu kellegi või millegi järgi ootamisest, mistõttu jäädakse sõltuma olukorrast, kus ei omata kontrolli. Laulusõnad viitavad nii inimestele, asjadele kui ka konkreetsetele situatsioonidele.

Andreas lisas, et lugu tõstatab küsimuse, kas lasta elul edasi minna ja jätta kõik nii, nagu on või viia teadlikult oma ellu vajalikud muudatused. "Lugu räägib sellisest vahepealsest seisundist, kus enamus lootust on kadunud ja arvatakse, et asjad lahenevad kui lasta kõigest lihtsalt lahti," ütles ta. Siiski usub noor muusik, et lõpuks peame ikkagi ise muutuste algatajad olema, sest niisama soovitud tulemused sülle ei kuku.

Artist lausus, et pööras loomingus uue lehekülje, lastes ennast rohkem vabaks. "Ma julgen üha enam kastist välja mõelda ja piire ületada. See on suur samm selle poole, et leiaksin oma stiili ja päris enda suuna."

Andrease uus lugu ilmus plaadifirma Smuuv alt, mis teeb koostööd Warner Musicuga. Oma debüütlühialbumi "Broken" avaldas artist eelmisel aastal – albumile koondas ta kokku varateismeeas kirjutatud loomingu. Andrease seni viimane singel "Why Do You Love Me" tagas talle tänavu koha Eesti Laulu finaalsaates, lõpetades kümne parima loo seas.