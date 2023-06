Anett ja Fredi muusikaauhindadest: see on lahe, kui inimesed märkavad

Raadio 2 hommikuprogrammis käisid värskelt ilmunud singlist ja peagi ilmuvast albumist rääkimas muusikud Anett Kulbin ja Frederik Küüts, kes sõnasid, et tunnustus on muusikutele oluline ja motiveeriv.

Duo nentis, et muusikat tehes on eelkõige oluline maitsekus. "Kidramehest teeb hea kidramehe maitsekus. Sa võid keevitada küll, aga kui see ikkagi ei jõua kohale, siis ei ole mõtet," rääkis Küüts.

"Ükskõik, kui palju sulle materjali antud on, ükskõik, kui palju sa juurde harjutad, tegelikult ikka on see sinu maitse, mis teeb sinust lõpuks selle laulja, kes sa oled," nõustus Kulbin.

Viimase aasta on duo stuudios veetnud, sest juba sel sügisel näeb ilmavalgust nende ühine album. Muusikute päevagraafikust rääkides märkis Kulbin, et muusiku töö on väga hooajaline.

"Kui sa teed albumit, siis sa käid iga päev stuudios ja oled väga selles teemas sees. Suve on pigem ikka live'i-tähe all, sügised on kuidas kellelgi," selgitas ta. "Praegu on meil see periood, kus me teeme plaati."

Mitmeid muusikaauhindu võitnud Kulbin ja Küüts tunnistasid, et pälvitud tunnustus tähendab neile väga palju.

"Mul on väga kahtlane suhe nende muusikaauhindadega," tunnistas Küüts. "Idee poolest ei peaks see niivõrd korda minema, sa ikkagi teed seda, mida sa teed, aga hea tunne on ikka, kui inimesed panevad tähele ja päriselt hoiad seda karikat käes ja mõtled, et on mingisugune punt inimesi, kes võiksid sellest alast midagi teada, otsustas, et selle aasta võttis kõige tuusamalt see plaat kokku," rääkis ta. "See on lahe, kui inimesed märkavad."

"Tunnustus on igal juhul oluline," nõustus Kulbin. "Tihtipeale võib tunduda, et sa töötad mingi asja kallal ülipikalt ja see on looming, sa mõnes mõttes ei saa seda hinnata, aga samas keegi hakkab seda hindama, kindlasti kuulajad hindavad seda. See on kuidagi selline ilus moment, kus sinusse jõuab kõige täiega kohale, et see, mis ma tegin, ei läinud päris kaduma."