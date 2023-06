Eesti tudengite teine päikeseauto saab viimast lihvi

Viimased poolteist aastat on Eesti Maaülikooli garaažis käinud kõva ehitustöö. Nimelt on päikeseautot valmistava tiimi Solaride liikmed töötanud uue auto kallal, mis nüüd peaaegu ka valmis on.

"Reaalsuses oleks juurde vaja lisada ainult kere praegu, kuna tegelikult on autoga päris pikalt käidud ka testimas, ilma kereta, et leida üles mehaanilisi vigu, elektroonika vigu, tarkvaravigu. Ja nüüdseks me oleme võrdlemisi kindlad ikkagi, et auto on edukas ja on võimeline selle võistluse läbima," selgitas Solaride'i peainsener Karl-August Tatunts.

Solaride'i tegevjuht Kristel Leif rääkis, et nädala jooksul ongi plaanis veel viimased jupid külge panna ning juulis läheb auto teele Austraaliasse võistlusele. Võistlusel sõidavad päikeseautod kuue päeva jooksul läbi kõrbe 3000 kilomeetrit ning seejärel mõõdetakse autode energiakulu.

"Juba juuli keskel pannakse auto merekonteinerisse ja alustab oma pikka teekonda teisele poole maakera, kus oktoobri lõpus toimuvad võistlused. Aga enne seda ootab ees veel intensiivne testperiood, et kõik potentsiaalsed vead veel eemaldada, mis vähegi võimalik ja olla valmis hulluks katsumuseks," rääkis Leif.

Meeskond on ka varasemalt võistlusel käinud – 2021. aastal Marokos. Solaride'i peainsener sõnas, et sealt saadud kogemusele tuginedes on uus auto ka veidi teisiti tehtud.

"Seekord on autos kaks inimest nelja asemel, autol kaalu alla tuua. Ja aerodünaamiliselt on ta täiesti teine ja ka võimsuse komponentide poolest. Me oleme hästi palju rohkem komponente auto puhul seekord ise valmistanud, et rohkem optimeerida võistluse jaoks siis, kui turult ei ole leidnud sobivaid ostutooteid," rääkis Tatunts.

Täielikult valmis päikeseauto tuuakse avalikkuse ette 15. juunil.