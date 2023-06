Vabatahtlik päästja MM-i kolmandast kohast: päästekoeri hakatakse treenima 8-nädalaselt

Päästekoerte MM-il osalesid koerad Minni, Taara ja Viksik koos oma vabatahtlikest päästjatest koerajuhtidega. "Koerad olid juba varasemalt treenitud, aga viimane lihv oli vaja teha koos," kommenteeris Monika Rusing võitu.

"Tegemist oli meeskondliku võistlusega. Need kolm koera koos oma koerajuhtidega töötasid samaaegselt nii kuulekuseplatsil kui ka metsas," lausus vabatahtlik päästja ja meeskonna kapten Marelle Kurvits, kes suunas neid erinevaid harjutusi tegema. "Suhtlesime raadioside teel."

"Terevisioonis" katsetas saatejuht Juhan Kilumets, kui ruttu koerad hätta sattunud inimese, ehk antud korral tema, üles leiaksid. "Taara leidis mu küll päris kiiresti üles," pidi Kilumets tõdema.

Samuti katsetati MM-il koerte kuulekust, mida ka stuudios järele prooviti. Päästekoer Minni tõi edukalt talle visatud kinga ära. Rusing kommenteeris, et Minni toob ära kõik asjad, mis tal kästakse ära tuua.

"Kõik need koerad on võetud selle eesmärgiga, et päästega juba maast madalast tegeleda. Kui nad juba 8-nädalaselt saadakse, hakatakse tegelema sotsialiseerumisega, treeningutega," rääkis Kurvits. Hetkel on koerad vanusevahemikus 5–7. "Sellisele tasemele jõudmiseks võtabki umbes 3–4 aastat kindlasti aega."

Rusingu sõnul teevad päästekoerad iganädalaselt trenni. "Igapäevane elu on nende üks treeningu osa, aga spetsiaalseid treeninguid on mõned korrad nädalas," tõdes koerajuht. "Neil on vaja palju erinevaid kogemusi, et ise ära lahendada see, mis neile ette tuleb."

Rusing kinnitas, et kuigi saatesse olid nad kaasa toonud vaid saksa lambakoerad, siis on võimalik ka teisi koeratõuge päästekoerteks koolitada. "Oluline on see, et nad metsas liikuda jaksaksid, et nad saaksid metsamaastiku ja -pinnasega hakkama. Väiksemad tõud lihtsalt ei saa hakkama."

Edasi suunduvad vabatahtlikud päästjad koos päästekoertega varingukoolitusele, kus nad soovivad kõrgema taseme saavutada. "See on meie elu missioon, et kedagi aidata – kunagi ei tea, millal keegi abi vajab."