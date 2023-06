Inger oma esimesest eestikeelsest singlist: muutus tuli pärast Eesti Laulu

Lauljatari sõnul on tal viimasel ajal olnud väga kiire, kuna lisaks uue muusika avaldamisele lõpetab ta ka ülikooli.

"Ma tegelikult olen juba mitu aastat sahtlisse kirjutanud," tunnistas Inger, lisades, et ei olnud enne lihtsalt valmis eesti keeles lugusid välja andma ning ta oli niivõrd harjunud inglise keeles laule kirjutama. "See juhtus pärast Eesti Laulu – midagi minus tärkas ja nüüd ma olen valmis seda kõike jagama," rääkis ta loomingulisest pöördepunktist.

Ingeriga koos oli saates bändikaaslane Heldur-Harry Põlda, kes sõnas, et Ingeriga tutvus ta Tallinna Muusikakeskkoolis koos õppides. "Laulsime isegi ühes kammerkooris."

Põlda ütles, et üks asi viis teiseni ning kuna talle ka väga meeldib bändilik sound, siis ükshetk tuligi idee luua oma bänd koos Ingeriga. "Bänd ei ole väga vana – see sündis eelmise aasta kevadel." Inger lisas, et kõik bändikaaslased klapivad omavahel väga hästi ja just sellisest harmooniast ta unistaski.

"Maksab ikkagi minu sõna," naeris Põlda vastuseks küsimusele, kes langetab uues bändis enim otsuseid. "Helduril on lihtsalt nii geniaalsed ideed," kinnitas Inger.