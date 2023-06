Ansambli The XX laulja Romy avaldas uue videosingli "Loveher"

"Fred küsis mult, kellele see lugu võiks sobida ja ma vastasin, et äkki mulle," rääkis lauljatar, viidates tuntud produtsendile FredAgain.. ja sellele, kuidas uus lugu muusikute koostöös sündis.

Lisaks tegi lauljatar koos uue singli avaldamisega teatavaks, et varsti näeb ilmavalgust tema esimene sooloalbum "Mid Air", mis keskendub tantsumuusikale nagu uus singelgi.

"Mid Air" lugude nimekiri

1 "Loveher"

2 "Weightless"

3 "The Sea"

4 "One Last Try"

5 "DMC"

6 "Strong" (feat. Fred Again..)

7 "Twice"

8 "Did I"

9 "Mid Air" (feat. Beverly Glenn-Copeland)

10 "Enjoy Your Life"

11 "She's on My Mind"