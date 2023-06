ERR-i uus korrespondent Laura Kalam: Washington on nukumajalik linn

ERR valis Washingtoni korrespondendi kohale varasemalt videoreporterina töötanud Laura Kalami. "Vikerhommikus" rääkis Kalam, milline on tema kokkupuude Ameerika Ühendriikidega ja millised on tema tulevikuplaanid seoses värske ametiga.

Ajakirjanduses tegutsenud Laura Kalam alustas karjääri spordiajakirjanikuna Anu Sääritsa juhendamisel. Samuti on ta töötanud Delfi Meedias videoreporterina ning elanud aasta aega New Yorgis, kus tal tekkis huvi välisuudiste vastu. "Aga sporti teen ikkagi aeg-ajal ka, see teeb n-ö sisemist Laurat õnnelikuks," lisas ta, et pole ka spordiuudistest täielikult eemaldunud.

"Öeldakse, et Ameerika hakkab väljastpoolt New Yorki," muigas Kalam. "New York on ikkagi kõige lähedasem sellele, mis meil siin Euroopas toimub."

"New Yorgi inimesed on tegelikult eestlastega väga sarnased, aga neil on ikkagi väike sõbralikkuse aspekt juures," rääkis Kalam. "Tänaval kõnnivad nad sust mööda, kõik ajavad enda asju, aga pargipingil istudes ja lõunat süües tehakse ikkagi sõbralik vestlus – sa justkui oled üksi, aga teisalt sa ei tunne end üksi."

Washingtoni eripära seisneb Kalami sõnul selles, et linn on ehitatud spetsiaalselt riigi juhtimiseks. "Seal on kõik haldusüksused olemas, mis tagab selle, et riik töötab. Ta on natuke tehislik, nukumajalik, kena linnakene."

Kalam kinnitas, et korrespondendi töö on justkui ühemehebänd. "Ise pead filmima, ise pead monteerima, ise pead toimetama ja ise pead reporter olema."

Kalam lausus, et ei rääkinud korrespondendiks kandideerimisest mitte kellelegi. "Mõtlesin, et ei hakka oma ema sellega eos närvi ajama," ütles ta. "Kui ma selle uudise talle teatavaks tegin, siis ta alguses ei võtnud seda vastu. Kui ta järgmistel päevadel aru sai, et see ei ole kaheks kuuks, see ei ole kolmeks kuuks, see on mitmeks aastaks ... See oli talle mõni päev hiljem ka suur üllatus."

Kalam alustab tööd Washingtonis 2024. aastal. "See saab olema üks väga uudistetihe aasta – presidendivalimised on sel aastal. Kindlasti on see üks põhifookus."