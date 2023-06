EKA tudengid loovad Eestisse maailma pikima moelava

Idee maailma pikimast moelavast pärineb Eesti kunstiakadeemia tudengitelt Karl Joonas Alamaalt ja Lisette Sivardilt. Moelaval aset leidev moe-show kestab viis päeva, 4.–8. juulini. "See on kokku 100 kilomeetrit. Modellid kõnnivad iga päev umber 20 kilomeetrit," tutvustas Alamaa "Terevisioonis".

Sivard kinnitas, et modellid peavad olema tõepoolest suure tahtejõuga, et viis päeva järjest pikka maad kõndida. Ööbima pannakse nad metsa või lähedal asuvatesse kultuurimajadesse. "Koju vahepeal ei lähe ja sohki ei tee," muigas ta.

"Selle teosega soovime küsitleda ka seda, kas need unistused, mida me teinekord unistame, on meie omad või on need konstrueeritud keskkonna poolt, kus me viibime," ütles Alamaa. Lisaks viitas tudeng sellele, et Prantsusmaa moemeka Pariisi asemel jõuavad modellid hoopis Pariisi-nimelisse Eesti külla. "Kas see on siis kuidagi kehvem?" mõtiskles ta.

"On oodata näiteks husky koeri, teetseremooniat ja võib-olla mingit bändi," rääkis Sivard modellide 100-kilomeetrisest teekonnast. Ta sõnas, et modellidele pakutakse ka süüa-juua asustatud vahepeatustes. "Kui nad kõnnivad Tapalt läbi, siis Tapa elanikel on võimalik anda teelistele midagi kaasa ja see, mida nad kaasa tahavad anda, on täiesti nende enda mõelda," tõi Sivard näite.

Modellid on riietatud loodusega kontrastselt roosat värvi moekollektsiooni ning nad demonstreerivad vahepunktides ka seljasolevaid riideid. "Lõpuks need riided võib-olla määrduvad ja kuluvad ning jäävad n-ö sümboliteks sellest teekonnast," lausus Alamaa. "Kõik kümme modelli on riietatud samasugustesse riietesse," lisas Sivard. Kostüümid on viieosalised, et modellid saaksid end vastavalt ilmastikuoludele mugavalt tunda.