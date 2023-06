Roheideede konkursi võitja valmistab keskkonnasõbralikke õhupuhasteid

KIK-i juhataja ja žüriiliikme Andrus Treieri sõnul oli sel Negavati hooajal näha, et konkursile tuldi muutma jätkusuutlikumaks valdkondi, millega ise õppides või töötades seotud ollakse. "Parimate valikul sai otsustavaks noorte tugev soov teha maailma paremaks, idee sotsiaalne mõjusus, aga ka motivatsioon oma idee ellu viia," kommenteeris esikolmikut Treier.

Negavati 1kümnenda hooaja võitja Mossy toodab keskkonnasõbralikke õhupuhasteid, mille neljakihiline looduslikest materjalidest filter eemaldab õhust kahjulikud saasteained. Masina filtriteks on põdrasamblik, kanepimatid, lambavill ja aktiivsöest kangas.

Teise koha saavutanud GroundsHeat arendab kohvipaksust tehtud küttebrikette, mis on võrreldes puitbriketiga odavam, suurema kütteväärtuse ja põlemisajaga ning mille põletamisel vallandub vähem kasvuhoonegaase. Iga päev tekib Eestis ligi 26 tonni kohvipaksu, üle maailma lausa 560 tonni, mida GroundsHeati ideega saab väärtuslikuks küttematerjaliks muuta.

Kolmandale kohale tulnud Liigipiirid töötab välja teaduspõhist lauamängu, mis aitab paremini mõista inimtegevuse ja ökosüsteemide vahelist seost. Mängu mängides saab end panna nii ühe Eestis leiduva liigi kui ka inimese kingadesse.

Negavati žüriisse kuulusid ja keerulise valiku langetasid KIK-i juhataja Andrus Treier, riigikantselei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse biomajanduse nõunik Madis Tilga, LHV Panga jätkusuutlikkuse projektijuht Merilin Iital ning teadliku elustiili nõustaja ja slow.ee rajaja Helen Puistaja.

Negavatt on KIK-i ja Keskkonnaministeeriumi ellu kutsutud 18-30-aastastele noortele mõeldud roheideede konkurss, et innustada noori maailma paremaks muutma. Konkursile on kümne hooaja jooksul laekunud kokku 569 ideed, mida KIK on toetanud üle veerand miljoni euroga.