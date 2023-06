Angelika Mikk kasvatab lapsi lauldes: kohe, kui mingi emotsioon tuleb, hakkan laulma

Lauljana tegutsev Ingel Marlen nentis, et nelja loo valimine osutus väga keeruliseks ülesandeks. "Ma lähtusin sellest, mis esimesena pähe tuli," selgitas ta.

Seekordses saates pani plaadid esimesena keerlema Angelika, kelle esimeseks valikuks osutus Pink Floydi "Hey You". "Ma arvan, et see on väga cool ja Inglile üllatus, et ma sellist mussi kuulasin," märkis ta. "Põnev ja lahe," kommenteeris Ingel ema valikut.

Ingel Marlen valis oma esimeseks looks "Jorupilli Jonni", mis on talle meelde jäänud varajasest lapsepõlvest. "Kunagi, kui ma pisikene olin ja jonnisin ning pirtsutasin, siis mu vanemad panid alati mängima sellise loo nagu "Jorupilli Jonn" ja see on mul sügaval-sügaval mälestustest," meenutas ta.

Angelika selgitas, et ta kasutab just muusikat selleks, et oma lastega erinevaid olukordi lahendada. "Kui nad on kurvad, laulan ma "Karumõmmi unelaulu", kui nad jonnivad, laulan seda "Jorupilli Jonni" laulu. Selles mõttes on meil asjad paigas. Kohe, kui mingi emotsioon tuleb, hakkab emme laulma," naljatles ta.

Angelika teiseks valikuks osutus Arvo Pärdi "Spiegel im Spiegel". Ooperilaulja ja näitlejana töötav Angelika tõdes, et muusikat kuulates on ta väga melanhoolne ning see on üks nendest teostest, mis tema hinge puudutab. "Mis saaks eestlastele südamelähedasem olla kui mitte Pärt," märkis ta.

Ingel Marleni teiseks valikuks osutus Jorja Smithi lugu "Blue Lights". Lauljatar märkis, et Jorja Smith on üks tema lemmikartiste, keda ta on mitu korda ka live'is kuulamas käinud. "Ta oskab kuidagi inimestele oma tundeid läbi muusika nii ilusti edastada," nentis Ingel Marlen. "Ma vaatan talle väga alt üles, ta on mind väga palju inspireerinud."

Kui Ingel Marleni üks suur lemmik on Jorja Smith, siis Angelika vaieldamatu lemmik on Amy Winehouse ning tema sõnul iseloomustab Winehouse'i kõige paremini lugu "You Know I'm No Good".

"Hea artist kannab enda sees ikkagi sellist ängi ja valu, et see siis teiste inimesteni tuua. Amy Winehouse on selles mõttes ehe näide ühest kunstnikust, kelles on nii palju valu," kirjeldas Angelika.

Ingel Marleni kolmandaks valikuks osutus Mari Jürjensi "Kord saan", mis pärineb tema kõige lemmikumast Eesti filmist "Kertu". Laulja meenutas, et esimest korda käis ta "Kertut" kinos vaatamas just oma emaga.

"Ma mäletan, et istusime emmega kahekesi kinos ja nutsime," meenutas ta. "Mul on alati kananahk ja pisarad silmas, kui ma seda lugu kuulan, sest selles loos on mingi maagiline element, mis teeb mu südame hardaks ja soojaks."

Angelika viimaseks valikuks osutus intermezzo Pietro Mascagni ooperist "Talupoja au". "Kui sa oled ikkagi ooperilaulja, siis ei saa ilma ooperivokaalita," kommenteeris ta valikut. "Ma kuulan kõike muud ka, aga ma naudin väga klassikalist muusikat."

Hooajale tõmbas joone alla Ingel Marleni viimane valik, Ewert and The Two Dragonsi "Circles".

"Üks hetk oma elus ma panin tähele, et elu käibki ringiratast. Mul on kombeks iga aasta samal ajal tunda neid emotsioone, mis ma aasta enne seda tundsin. See oli alati nagu mingi lõks, kuhu ma alati kinni jäin ja kust ma enda arvates kunagi välja ei saanud. Olid kindlad aastaajad, kus asjad olid halvemini, ja mingid ajad, kus oli parem," rääkis Ingel Marlen.

"Sellel on tohutult ilus muusikavideo, mis räägib minu jaoks sellest, kuidas asju tuleb märgata siis, kui need on sinu kõrval, mitte siis, kui need on sinu juurest ära läinud," märkis ta.