Halsey ja BTS-i Suga avaldasid tunnusloo arvutimängule "Diablo IV"

Esmane versioon loost "Lilith" ilmus Halsey 2021. aastal välja tulnud neljandal stuudioalbumil "If I Can't Have Love, I Want Power". Värske singel tuli aga välja koos muusikavideoga, kus lauljatar seisab kabelis silmitsi tumeda jõuga, enne kui temast saab tituleeritud Lilith.

"Niipea, kui "Diablo IV" välja kuulutati, teadsin, et tahan olla osa selle projekti loomisest ja käivitamisest. Lilith on minu kunsti niivõrd palju mõjutanud," rääkis Halsey, viidates arvutimängu karakterile, kellest ka tema singli pealkiri inspireeritud on. Lauljatar lisas, et soovis just Sugaga koostööd teha, kuna talle tundus, et nad on loominguliselt sarnasel lainel ning mõistavad teineteist väga hästi.