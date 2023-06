Anett ja Fredi avaldasid uue loo ja kuulutasid välja ühise albumi

Anett ja Fredi on avalikkusele tuntud duo Eesti Laulu konkursilt. Looga "Write About Me" saavutati 2020. aasta konkursil kolmas koht ning sel aastal jõuti finaali lauluga "You Need To Move On".

"Meie koostöö Frediga on olnud kuidagi nii loomulik ja muretu kulgemine, et ootamatult sai valmis plaaditäis lugusid. Albumi esimene singel "Lowkey" on kirjutatud elevusest ja närvikõdist, mis meid valdab, kui seisame millegi uue lävel, aga samas tahaks seda külje alla hiilinud tunnet endale hoida ja nautida selle lihtsust," rääkis Anett.

"Kuidagi totter tundus meie kirjutamiskeemiat ja eelnevate lugude sooja vastuvõttu arvesse võttes koos mitte rohkem muusikat kirjutada. Oleme ise uute lugude pärast väga elevil ja "Lowkey" tundus parim viis näidata, et me oskame ka muud kui ainult ballaade kirjutada," kommenteeris Fredi.