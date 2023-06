Up'n Down andis oma kunagisele hittloole "Naeratus" uue hingamise

"See laul siiamaani elab ja on uuesti noorteni jõudnud," tõdes Henrik Raave Vikerraadios Sten Teppanile antud intervjuus. "Lugu oli nii hea saundiga tol ajal, et see on oma ajaproovile vastu pidanud väga hästi."

"Saime päris palju inspiratsiooni oma lugude põhjade osas Itaaliast," meenutas Meelis Niinepuu toonast laulude valmimist. Tema hooleks oli peamiselt sõnade kirjutamine.

"Naeratuse" uusversiooni valmimisel ulatas Up'n Downile abikäe Stig Rästa. Vokaaliga aitasid kaasa Kéa ja Chalice.

Laulu kuuleb saatelõigu kaheksandal minutil.