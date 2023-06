Raadio 2 suvine kava kajab muusikast

Juuni esimese nädalaga käivituvad Raadio 2 hommikud kell 7 ja juba tuttavate äratajatega Margus Kamlati ja Bert Järvetiga liituvad hommikuprogrammis suve jooksul saatejuhtidena Madis Aesma, Carola Madis, Katri Teller ja Kirke Antsmäe.

Traditsiooniliselt liigub R2 helibuss ka mööda suviseid Eesti festivale, kus pakutakse head muusikat – tänavuses sõiduplaanis on Võnge festival Setomaal ja Intsikurmu Põlvas. Jaanipäeval kutsub R2 kuulajaid legendaarsele jaanijooksule, et üles leida saatejuhid Eestimaa erinevates paikades. Ilusa ilma korral saab R2 DJ-de valitud muusikat läbi suve kuulata ka igal kolmapäeval ja neljapäeval kell 17-20 Rotermannis.

Möödunud suvel hea hooga käima läinud maratonprogramm "Stereo" jätkab ajarännakuid ka sel suvel. Iga suvekuu ühel laupäeval on R2 kavas mitmetunnine ajamasin, milles kõlavad väärikad helid, mis on fantastilised ka tänapäeval. Juunis rändab R2 50, juulis 40 ja augustis 30 aastat tagasi ning ühel päeval saab ette kujutada, kuidas kõlanuks Raadio 2 aastatel 1973, 1983 ja 1993. Juunikuu "Stereo" vallutab R2 eetri 17. juunil.

Tagasi on ka R2 suvesarjad "Bestikad", "Lemmikbändi saade", "Balearic pop-up" ja "Metamericana" ning teisipäeva südaööl harib meeli "Ööülikool", mille esimeseks loenguks on tesktiilikunstnik Anu Raua "Talu elu, talu ilu".

"Lemmikbändi saade" teisipäeviti kell 20

R2 saatejuhid saavad suvel ülesandeks võtta saatesse kaasa ühe lemmikartisti looming. Esimeses saates annavad tooni Ralf Sauter ja Bob Dylan.

"Bestikad" pühapäeviti kell 14

L. Eazy kutsub külla erinevaid Eesti elektroonilise tantsumuusika tegijaid, et rääkida skeene saamisloost. Kõlab teemakohane muusika.

"Balearic pop-up" alates 18. juunist üle nädala pühapäeviti kell 20

Suvise muusika sari, kus kuuleb legendaarsest Vahemere saarestikust inspireeritud stiili parimaid palasid. Balearic klassikutest kuni materjalini, mis on nii uus, et jõuab raadioeetrisse esimest korda. Põhiline, et oleks tšill. Saatejuht on Erki Pruul.

"Metamericana" üle nädala kolmapäeviti kell 21

Saatejuht Jan Berkovitch viib USA juurtemuusikani, nii modernse, postmodernse kui ka metamodernse americana radadele. Tuleb tumedat, tuleb helgemat, tuleb uut ja tuleb vana.

R2 on suveks löönud käed ka tarmukate naistega, kelle eestvedamisel valmib kaks uhiuut taskuhäälingut:

"Piltlikult öeldes"

Võimalus avastada maailma teadlaste pilgu läbi, kus asjatundjad pakuvad selgust igapäevaelu müsteeriumides, tuues välja ootamatuid seoseid ja avastusi, mis panevad argielu uue külje alt nägema. Saatejuht Novaatori ajakirjanik Sandra Saar.

"Spordis ainult tüdrukud"

ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus spordiajakirjanikud Debora Saarnak ja Maarja Värv vestlevad naistega spordis ja spordist ning sageli teemadel, millest varem juttu pole olnud.