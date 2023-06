Instruktorid tutvustasid "Terevisioonis" mootorratturite turvavarustuse kandmist

Ants õppis Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžis liiklusohutuse eriala, mille ta äsja lõpetas. Oma lõputöös uuris ta mootorratturite turvavarustuse kandmist. Tema uurimistulemused näitasid, et kohustuslikku kiivrit kandsid 99,7 protsenti mootorratturitest, mis on peaaegu ideaalne tulemus.

Turvavarustuse juurde võiksid ideaalis kuuluda aga veel õla- selja- ja küünarnukikaitsmetega jope, nukikaitsmetega kindad, põlvekaitsmetega motopüksid ja spetsiaalsed motosaapad, mis on tugevate hüppeliigese kaitsmega. Ants ja Raino Verliin demonstreerisid varustust ka stuudios.

Ants kinnitas, et turvavarustus kaitseb mootorrattureid õnnetuste korral tõhusalt. "Väga selgelt joonistus välja see, et kui mootorratturil on seljas selline vorm, nagu Raino just selga pani, siis tagajärgedeks olid ainult sinikad ja põrutused," viitas ta oma uurimistööle. "On ka erandjuhtumeid, aga neid on üksikuid," lisas Ants.