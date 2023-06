Estonian Fashion Festivali lisaprogrammis linastuvad moemaailma tutvustavad filmid

Estonian Fashion Festivali lisaprogramm saab avapaugu 5. juunil kell 18 Tartu Elektriteatris, kus näidatakse koostöös Moekunstikinoga Loic Prigent dokumentaalfilmi "Haute couture'i salamaailm".

Enne dokfilmi algust esilinastuvad ka Antoniuse moeetenduse disainerite filmid. Filmide autor on Antoniuse moeetenduse peakorraldaja Johanna Nurm. "Need on unenäolised portreeluuletused, mis sukelduvad alateadvuse territooriumitesse, uurides, kus täpsemalt kunstnike meeltes põimuvad loovus ja reaalsus," ütles ta.

Estonian Fashion Festival on jätkusuutlikest põhimõtetest lähtuvaid disainereid tutvustav mitmepäevane keskkonnahoidlikult korraldatud moefestival, mis toob publikuni kolm eriilmelist moeetendust: visuaalsele vaatemängule üles ehitatud avangardistliku Mood-Performance-Tantsu, aeglast moodi ja rahvuslikku tekstiilikunsti moderniseeriva OmaMoe ning ready-to-wear rõivastele ja aksessuaaridele keskenduva kõrgetasemelise moeetenduse Antonius.

Festivali lisaprogrammi kuuluvad erinevad näitused, töötoad, harivad moefilmid, koolitused ja seminar.