Pardiralli kogus vähihaigete laste ja nende vanemate heaks tänavu rekordsumma

"Tuhanded head inimesed ja ettevõtted üle Eesti usuvad, et iga laps peaks saama võimaluse suureks kasvada. Nad tahavad, et iga laps saaks endale põneva tuleviku planeerida, oma unistuste poole püüelda ja et igal lapsel oleks homne. Rekordsumma vähihaigete laste toetuseks tõestab, kui palju headust ja lootust meie ümber on," ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tugiisik-koordinaator Luive Merilai.

"Olen väga tänulik annetajatele, et vaatamata kõigele, usaldasid nad oma raha Pardirallile ning valusate lugudega lapsed ja nende vanemad saavad abi, mida Tervisekassa anda ei saa. Pardiralli eesmärk on selge ja tee abivajajateni sirge," ütles ETV otsesaadet juhtinud Anu Välba.

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ning kutsuda inimesi ja ettevõtteid neid toetama.

Olgugi, et Pardiralli on lõppenud, jäävad annetustelefonid jätkuvalt avatuks ja iga soovija saab oma annetuse teele panna.

900 21 50- annetuse suurus 5€

900 21 10- annetuse suurus 10 €

900 21 25- annetuse suurus 25 €