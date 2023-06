Nedsaja Küla Bändil ilmus pala "Midagi ei kesta igavesti"

Lugu räägib sellest, kuidas kõik on pidevas muutumises. Bänd soovib edasi anda muutuste ilu ja mõtet, et iga lõpp on millegi uue algus.

Lauluga koos ilmus ka muusikavideo, mis on filmitud Nedsaja kandi põnevates paikades. Videos saab näha kohti, kus loodus on inimese loodu taas üle võtnud ning näitab, kui ilus võib olla millegi muutumine või lõppemine.

Loo ilmumisega koos kutsub Nedsaja Küla Bänd kõiki oma kümnenda sünnipäeva kontserdile, mis toimub 5. augusti õhtul Nedsaja külaplatsil.