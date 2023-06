Lenna andis koos Stig Rästaga välja loo "Uuesti"

Lenna sõnul on laul mõeldud kõikidele neile, kes usuvad armastusse. "See on lugu, mida ma mõnes mõttes olen oodanud juba mõnda aega. Ta lihtsalt tahtis tulla. Tundsin, et tahaks energia mõttes midagi jõulisemat," selgitas ta.

"Pean tunnistama, et lugu sündis kergelt. Kui ma Stigi juurde stuudiosse läksin, siis ma teadsin väga selgelt, mida ma otsin ja vajan ehk lugu, mille järgi ma ise oma kontsertidel saan tantsida. Loo viimane variant on kusjuures päris sarnane algsele demole," ütles Lenna.

Värske singli andis välja plaadifirma Made In Baltics.