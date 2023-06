Ansambel Ajamasin avaldas debüütsingli "Unenäopüüdja"

"Unenäopüüdja on laul leinast, painajatest ja unustamise raskustest,

kuid samas viitab lugu eluga edasiliikumisele ja mineviku varjudest vabanemisele," kommenteeris ansambel.

Tartus kohtunud kollektiiv Ajamasin viljeleb ajatut eesti rokkmuusikat. "Ajamasin on andnud mu muusikale uue suuna. Senine looming on

olnud ikka pehmem ja nukram, kuid rokkbändi loomine tõi kaasa uue ja

kõrgema energia, mille läbi maailmaga oma loometööd jagada," lausus bändi solist ja laulukirjutaja Villem Kreem, kes on varasemalt Sume Made artistinime alt kontserte andnud.

Ajamasina uus laul ja video võeti üles Tartus, loomestuudios Gruuviwabrik. Loo miksis ja järeltöötles Karl Nagel, bändist Redneck Rampage.