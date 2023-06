Prantsuse lauljatar Zaz esineb Tallinnas

Zaz kombineerib oma loomingus jazz'i soul'i ja popmuusikat ning tema repertuaari kuuluvad hittlood "Je veux", "Qué vendrà", "Si jamais j'oublie" ja "On ira".

Oma lemmikuteks muusikuteks nimetab Zaz Antonio Vivaldit, lauljaid Ella Fitzgeraldit, Edith Piafi ning hispaania, mustlas- ja araabia meloodiate esitajaid. Zaz ise õppis konservatooriumis, mängides viiulit, kitarri, klaverit ja lauldes kooris. Oma karjääri alustas ta folgi-, souli-, džässi- ja bluusikollektiivides.

Zaz on välja andnud viis albumit, viimane neist ilmus 2021. aastal pealkirjaga "Isa" – nii kutsuvad teda sõbrad. Zazi sõnul on see plaat kui omamoodi tagasipöördumine oma sisemaailma.