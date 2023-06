Hanna Martinson: kõigil on annet, lihtsalt peab julgema eksperimenteerida

Laulja ja näitleja Hanna Martinson (LeHanna) külastas "Owe Peterselli show'd" ning rääkis, et kartis varasemalt oma loomingut avalikkuse ette tuua, kuna on väga enesekriitiline inimene.

LeHanna projekt algas Martinsonil koos produtsendi Leslie Laasneriga, kellega koostöös ilmus tema esimene hittsingel "Juuni juuli august", kuid nüüdseks tegutseb Martinson projekti alt iseseisvalt.

Lauljatar meenutas, et artistinime välja valimine polnud sugugi lihtne – tal oli trobikond variante. "LeHanna on pealevaadates visuaalselt ilus, pluss ta andis tol hetkel edasi seda sõnumit, mida ma tahtsin," viitas ta Leslie nime esitähtedele.

Martinson rääkis, et hetkel pühendab ta suure osa oma ajast muusika loomisele. "Mul on sahtlisse palju ideid kirjutatud, sellepärast, et ma olen alati kuidagi oma loomingut maha teinud," paljastas lauljatar, et oli varem enda loomingu avaldamises ebakindel. "Nüüd ma hakkasin lihtsalt nui neljaks, tuimalt katsetama ja sain aru, et mul on ka vist ikkagi mingi anne," muigas ta. "Kõigil on, lihtsalt me peame julgema sellega eksperimenteerida."

Martinson tunnistas, et ta on väga enesekriitiline inimene. "Ma olen perfektsionist, aga ma olen saanud sellest aru, et see ei vii mind mitte kuskile."

Muusiku igapäevatöö leiab aset aga sotsiaalmeedia avarustes. "Palju lihtsam on teha teistele brändingut ja püüda neid maha müüa," tunnistas Martinson, lisades, et mõned inimest eriliseks tegevad faktorid võivad olla tema enda jaoks nii tavapärased, et neid ei osatagi turunduseesmärkidel ära kasutada.

Martinson on õppinud pool aastat lavakoolis, mis tal aga pooleli jäi. "Ma langesin sealt koolist välja, aga ma sain ka kiiresti aru, et see polnud päris minu koht."

"Eestis on see äge, et sa ei peagi otseselt olema mingisuguse kooli lõpetanud, sa saad ikka sutsakaid sarjades, filmides, reklaamides teha," sõnas ta. "Mulle meeldib see maailm, kus ma praegu elan," viitas Martinson sellele, et ka tulevikus tahab ta näitlemisega seotud olla.