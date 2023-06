San Hani avaldas koos Boipepperoniga uue singli "Vari"

"Koostöös produtsendiga Boipepperoni valminud singel "Vari" räägib duaalsusest - sellest, mida me tunneme, kui paistab päike ja samal ajal on taevas hallid vihmapilved. Loo tasandiline ülesehitus annab edasi tunnete mitmetahulisust, mida praegune aeg ja olukorrad meile toovad. "Vari" on sellegipoolest loodud hype'ima ja meeleolu looma - see on teie maailm, see on meie hümn," kirjeldas San Hani uut laulu.

"Vari" on esimene singel San Hani suve lõpus ilmuvalt teiselt stuudioalbumilt.

San Hani (Henrik Rakitin) on räppar ja artist, kelle varasemast repertuaarist leiab "Lained" produtsent Boipepperoni (2022), "Tivoli" produtsent Metabora (2022), albumid "Memo" (2022) ja "YX" EP (2020).

Boipepperoni (Frederik Mustonen) on uue räpilaine produtsent ja artist, kes moodustab ühe kolmandiku ansamblist Pitsa (koos Reketi ja Kohvriga) ning on varasemalt teinud koostööd artistidega Villemdrillem ja An-Marlen.