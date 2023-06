Bedwetters pani lehmakoogi laulu sisse

Tänavu Eesti Laulul osalenud ansambel Bedwetters andis reedel välja värske loo koos videoga, mil pealkirjaks "All That Glitters".

"Peale paaripäevast plekimõlkimist keset Võrumaa metsasid, märkasin kaugel põllu peal midagi, mis paistis kui vanaema tehtud šokolaadikook päikesepaistelisel pühapäeva hommikul. Kui oma käed sinna sisse surusin, siis sain aru, et tegemist on tavalise lehmakoogiga ning kiiresti sai selgeks, et sellest on vaja kirjutada üks lugu," iseloomustas bändi ninamees Joosep Järvesaar.

Uue video režissööriks on Bedwettersile juba ammu tuttav Hindrek "Masa" Maasik, kes on ühtlasi filminud ka nende omaaegse "Dramatic Letter to Conscience" ning eelmisel aastal ilmunud singli "Hateology" video. "Masa oli vist eelmises elus lambakarjus, sest meie juhendamisega saab ta suurepäraselt hakkama," lisas Järvesaar.