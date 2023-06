Galerii: Tallinna bussijaamas saab retrobusse imetleda

Esimesed Ikaruse marki kandvad sõiduvahendid jõudsid Ungarist Eestisse 1956. aastal ja hakkasid teenindama Tallinna lähiümbruse liine. Mõned aastad hiljem jõudsid siia Tallinna kaugliinide jaoks mõeldud Ikarus Lux bussid. Neid peetakse siiani maailma kõige õnnestunuma disainiga bussideks.

Ikarused liikusid Eesti teedel 1990. aastate keskpaigani. Tallinna bussijaama tegevjuhi Airika Aruksaare sõnul kujunesid festivali alateemaks just Ikaruse bussid, et rõhutada Eestis pikalt kasutusel olnud bussimarki. Retrobusside festivalil saab näha kogu maailma kontekstis unikaalset retrobusside kollektsiooni. Sõiduvahendid on töökorras ja taastatud algupärasel kujul.

"Bussid, kui ühisliikuvuse vahend, on aegade jooksul olnud parim viis Eestis pikkade vahemaade läbimiseks. Festivalil saab näha, millega liikusid meie vanavanemad omal ajal tantsupeole või linnast linna," rääkis Airika Aruksaar. "Vanimad bussid festivalil on 1938. aastal Rootsis toodetud Volvo B14 Autokori ja Venemaal toodetud ning Eestiski kasutusel olnud ZIS 127. Tallinnas asuv ZIS on maailmas ainus omasugune – buss on sõidukorras ning taastatud originaalkujul," märkis Aruksaar.

Retrobusside festival Tallinna bussijaamas alustas päeva retrobusside suursõiduga läbi Tallinna, eksponeerides unikaalset kollektsiooni 17 bussist erinevatest aastakümnetest. Õhtul pakub festival külastajatele tasuta lõbusõite retrobussidega, põnevaid näitusi ja väljapanekuid, maitseterohket toidutänavat, DJ-muusikat ning Smilersi kontserti bussijaama katuselt.