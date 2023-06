5miinust avaldas koos Nubluga duubelsingli "Kõrvetab / Kallab"

5miinuse Korea sõnutsi on "Kõrvetab" laulu puhul tegu pigem külmakõrvetusega: "Noh, teate küll seda tunnet, kui on nii kuradi külma saadud, et saad kõrvetada - kiire hüperpopp, esmakordselt karjuv Nublu, järjekindalt kandev 5miinust ja leekides video. Teine, koos Elina Borniga, on tüüpilisele Eesti suvele omaselt nii vihmane laul, et sunnib toas püsima ja muid meeldivaid tegevusi leidma."

Kõrvetavamale duubelsingli poolele valmistas Get Shot Films ka video. Režissöör Janar Aronija idee oli kujutada miinuseid üksteist toetavate nukrate tuletõrjujatena boybandilikus võtmes, depoos, mille katusealune põleb.

5miinust ja Nublu lähevad sel suvel esimest korda ka koos põgusale tuurile Tartusse ja Rakverre.