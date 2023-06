The Weeknd avaldas koostöös Madonna ja Playboi Cartiga uue singli "Popular"

The Weeknd avaldas koostöös Madoona ja Playboi Cartiga uue loo "Popular", mis on tehtud juunis HBO-sse jõudva sarja "The Idol" jaoks.

The Weekndi sõnul sai lugu alguse koostööst Playboi Cartiga. "Meil on sellest laulust varem erinev versioon olnud. Nii et mul on need vokaalid juba mõnda aega olnud ning ma olen lihtsalt selle ümber töötanud ja hoidnud. Aga nüüd tundus, et on aeg," selgitas ta.

Samuti teeb loos kaasa Madonna. "Ma olen alati tahtnud temaga koos töötada," tõdes The Weeknd.

"Ma olen alati tahtnud kirjutada ja produtseerida Madonna albumit. Ta on visionäär ja tal on nii ainulaadne nägemus, ma tahan lihtsalt tema maailma tulla ja klassikalise Madonna albumi luua. See oli alati mu unistus. Loodetavasti on see selleks eelroog."